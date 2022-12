Camisola da Argentina com as três estrelas esgotou em poucas horas

Horas depois de ser colocada à venda, a federação argentina e a Adidas anunciaram que já estava esgotada

A Associação de Futebol Argentino (AFA) e a Adidas, patrocinador da seleção da Argentina, colocaram hoje à venda as camisolas com as três estrelas de três títulos mundiais e o símbolo do Mundial, e o produto esgotou em poucas horas.

A AFA, entretanto, já anunciou que em breve o stock será reposto e em janeiro e fevereiro haverá unidades suficientes para satisfazer a enorme procura.

Na página da Adidas da Argentina, a camisola estava à venda por 123 euros (22.999 pesos argentinos).

As três estrelas estão cosidas por cima do símbolo da AFA e no meio do peito está o crachá de campeões do mundo.