Cafu reencontrou a taça do Mundial: "É mágico, um sonho que se realiza"

Troféu destinado ao campeão do mundo está no Brasil e que melhor palco do que o Maracanã.

A um mês do arranque do Mundial do Catar, no dia 20 de novembro, o troféu chegou esta sexta-feira ao Brasil, mais precisamente ao mítico Maracanã, palco das finais de 1950 e 2014.

Cafu, embaixador da FIFA e vencedor de dois títulos mundiais, não escondeu a satisfação por reencontrar um troféu que tão bem conhece. "É um momento de muita emoção estar com esta taça num palco maravilhoso como o Maracanã. Ser campeão do mundo é o sonho de todos os atletas. Nós, brasileiros, tivemos o privilégio de levantar a taça por cinco vezes. É imponente, mágico, um sonho que se realiza", afirmou.

A taça começou a viagem no Dubai, em maio, e visitará as 32 nações que irão marcar presença no Catar, entre elas Portugal, que a acolheu no passado mês de setembro.