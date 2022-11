Byron Castillo reage à exclusão do Mundial: "Continuo de pé e firme contra tudo"

Federação do Equador comunicou que deixou o jogador de fora para evitar complicações e vai recorrer da decisão do TAS

Gustavo Alfaro, selecionador do Equador, deixou Byron Castillo de fora da lista final para o Mundial do Catar e o lateral-direito reagiu, animando os seus colegas e revelando-se firme e com força, apesar de toda a polémica que gerou nos últimos meses.

"Orgulhoso de vocês. Vamos com fé, aposto tudo em vocês. O meu sonho não acaba, aqui continuo de pé e firme contra tudo. Adoro isto, se não fosse assim a minha vida seria bem aborrecida", escreveu numa história no Instagram.

A federação do Equador emitiu um comunicado a mostrar desagrado com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, de Lausana, afirmando que irão até às últimas consequências tentar reverter a mesma (o TAS permitiu ao Equador ir ao Mundial, mas aplicou multa pesada à federação e tirou três pontos ao Equador na próxima fase de qualificação, por irregularidades no passaporte do jogador em questão). Assim, a federação, que vai contestar a decisão no Tribunal Federal da Suíça, decidiu evitar mais problemas, prescindindo de Byron Castillo no Mundial.

"Incompreensivelmente, o mesmo despacho do TAS - que reconhece a elegibilidade do jogador - semeia ilegitimamente uma dúvida quanto ao conteúdo do seu passaporte que poderá comprometer não só o avanço da seleção neste Mundial, como até a sua participação no próximo, por força das sanções que, sem qualquer fundamento legal, foram impostas à FEF. Embora hoje a nossa atenção esteja voltada para o Campeonato do Mundo no Catar, o nosso compromisso é esgotar todos os recursos que a lei nos concede para demonstrar o nosso comportamento correto e reparar essa situação injusta e dolorosa, seja qual for o foro em que devamos fazê-lo", lê-se no comunicado da federação do Equador.