Bruno Fernandes critica Mundial no Catar: "Crianças na escola, pessoas a trabalhar..."

Declarações de Bruno Fernandes, após o Fulham-Manchester United (1-2), visam a escolha da FIFA em entregar ao Mundial ao Catar

Mundial no inverno: "Claro que é estranho [o Campeonato do Mundo começa na próxima semana]. Não é propriamente a altura em que queremos jogar um Campeonato do Mundo. Penso que para todos, jogadores e adeptos, não é a melhor altura. As crianças vão estar na escola, as pessoas vão estar trabalhar e os horários não serão os melhores para as pessoas verem os jogos".

Direitos humanos: "Temos conhecimento do que se passa e passou nos bastidores do Campeonato do Mundo, o que têm sido últimas semanas, os últimos meses. As pessoas que morreram na construção dos estádios. Não estamos nada satisfeitos com isso."

Direitos humanos: "Queremos que o futebol seja para todos, todos têm de ser incluídos e envolvidos num Campeonato do Mundo porque um Campeonato do Mundo é isso, é de todos. É para todos, não importa quem. Este tipo de coisas não deveria acontecer em momento algum. Um Campeonato do Mundo é mais do que futebol, é uma festa para adeptos, jogadores, algo que é uma alegria de ver".