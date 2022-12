Brilhou na final, foi eleito o melhor guardião do Mundial e o amor liga-o a Portugal

Emiliano Martínez, considerado o Melhor Guarda-Redes do Mundial'2022, é casado com uma portuguesa. Hoje voltou a brilhar pela Argentina.

Emiliano Martínez é um dos grandes obreiros da conquista do Mundial'2022. Foi decisivo em vários jogos, com destaque para o desempate por grandes penalidades frente aos Países Baixos (defendeu duas), nos quartos de final, e voltou a brilhar este domingo, na final diante da França. O guarda-redes de 30 anos defendeu um remate da marca dos onze metros, ajudando a Argentina a erguer o troféu.

No final, além da natural alegria pela conquista do Campeonato do Mundo, Emi juntou a isso o facto de ser eleito o Melhor Guarda-Redes do torneio.

E este campeão tem uma ligação forte a Portugal. Isto porque é casado com Amanda Gama, uma portuguesa que conheceu em Londres, em 2017, durante as viagens de autocarro que fazia até ao centro de treinos.

O guardião do Aston Villa somou a primeira internacionalização apenas em 2021, num jogo de qualificação para o Mundial do Catar. Depois, agarrou a titularidade e tornou-se um nome forte do onze titular da Scaloneta.

Formado no Independiente, Emiliano Martínez chegou ao Arsenal em 2010, mas demorou a ter uma oportunidade. Acumulou empréstimos a Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading. Em 2020 saiu dos gunners em definitivo e assinou pelo Aston Villa.