Brasil no caminho da Coreia do Sul de Paulo Bento

O escrete perdeu pela primeira vez com os Camarões, mas garante primeiro posto do Grupo G pela diferença de golos para a Suíça e embate a Coreia do Sul. Africanos ficam em terceiro. Ninguém fez nove pontos nesta fase de grupos.

O Brasil está nos oitavos de final e no caminho da Coreia do Sul de Paulo Bento. O escrete garantiu o primeiro lugar do Grupo G e enfrenta o segundo do H, neste caso os sul-coreanos. A derrota com os Camarões, por 1-0, impediu a canarinha de somar nove pontos, pecúlio que ninguém logrou nesta fase de grupos, mas não mudou o posicionamento da tabela porque o Brasil terminou com vantagem nos golos marcados (1) frente à Suíça, adversária de Portugal ao ganhar à Sérvia por 3-2.

Sem Danilo, Alex Sandro e Neymar, fora por lesão, Tite mudou nove peças, repetindo o que fizera Deschamps na França na derrota com a Tunísia. Dani Alves passou a ser o mais velho de sempre a jogar pelo país em Mundiais (39 anos e 6 meses) e só Fred e Militão resistiram. Das novidades, porém, apenas Martinelli convenceu, tendo os dois lances de maior perigo da primeira parte, a que Epassy foi respondendo bem na baliza africana. No segundo tempo, o guardião evitou tiros de Martinelli, Rodrygo e Militão, segurando o reinício forte do Brasil.

Tite já experimentou todos os jogadores de campo neste Mundial e Bruno Guimarães foi quem mais mexeu com o jogo vindo do banco e teve duas arrancadas perigosas. Foram, contudo, os Camarões, que pouco tinham assustado Ederson, a marcar e a acreditar ainda no apuramento. Noum entrou perto dos 90" e criou o lance que Aboubakar, de cabeça, anichou com classe (90"+2"). O ex-avançado do FC Porto retirou a camisola para festejar o momento histórico e viu o segundo amarelo - a primeira admoestação servira para compensar a defesa e evitar um 2x2 no ataque canarinho. A seleção africana esperou pelo empate sérvio, mas este não chegou, confirmando-se a eliminação. Mesmo apesar da vitória histórica, a primeira num Mundial contra o Brasil.

O Brasil nunca jogou de forma oficial contra a Coreia do Sul, mas em junho, em preparação para o certame, venceu os asiáticos por 5-1.