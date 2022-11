Brasil já escolheu os 26 para o Catar e não há representantes de Portugal

Tite, o selecionador brasileiro, já revelou a lista final de 26 jogadores para o Mundial. Não há nenhum jogador a atuar em Portugal, mas há seis ex-FC Porto, Raphinha (ex-V. Guimarães e Sporting), Ederson (ex-Rio Ave e Benfica) e Fabinho (ex-Rio Ave)

O Brasil já anunciou os seus 26 jogadores eleitos para o Mundial do Catar e não há nenhum representante da Liga portuguesa na lista elaborada por Tite. David Neres, aquele que mais possibilidades tinha de ser convocado, ficou de fora.

Destaque na lista também para a ausência de Firmino, com Tite a optar por Pedro, do Flamengo. O ex-FC Porto Hulk estava entre os pré-convocados, mas acabou por ficar de fora.

E se não há qualquer representante da Liga Bwin, vários já passaram por cá. Ederson jogou no Rio Ave e no Benfica; Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Éder Militão, Thiago Silva e Casemiro passaram pelo FC Porto; Raphinha esteve no V. Guimarães e no Sporting e Fabinho no Rio Ave.

Havia dúvidas quanto à eventual chamada do veterano Daniel Alves, agora sem clube, mas mesmo nessa condição Tite confia no lateral que deixou recentemente o Pumas e se prepara junto do Barcelona para o grande certame.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Defesas: Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilha), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Médios: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Avançados: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Jr. (Real Madrid).