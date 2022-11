"Brasil-Espanha nos quartos de final do Mundial? Não temos medo de ninguém"

Koke garante que a Espanha não tem medo de enfrentar o Brasil nos quartos de final do Mundial'2022.

Koke, médio espanhol, garantiu esta terça-feira, em conferência de imprensa, que a Espanha não teme um eventual jogo com o Brasil nos quartos de final do Mundial'2022.

"Não temos medo de ninguém. Temos o máximo respeito por todas as seleções. Não pensamos em quem podemos encontrar nos quartos de final, estamos focados no Japão porque precisamos de vencer esse jogo, caso contrário podem acontecer outras coisas", alertou.

"A nossa primeira ideia é ganhar ao Japão e depois veremos quem virá. Se o Brasil for o nosso adversário nos quartos, será porque teremos a sorte de lá estar e iremos encarar esse jogo da melhor forma possível", acrescentou.

A Espanha lidera o Grupo E do Mundial'2022, com quatro pontos, e defronta na quinta-feira (19h00) o Japão, segundo com três pontos, em jogo da terceira jornada do Grupo E.