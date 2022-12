Na primeira oportunidade de perigo do Brasil contra a Coreia do Sul, nos oitavos de final do Mundial do Catar, o Brasil marcou. Aos 7', Vinícius Jr. fez o 1-0, concluindo jogada na direita protagonizada por Raphinha. Veja o golo do extremo brasileiro

Mete música que o Vini veio para dançar



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #Brasil #Coreia pic.twitter.com/FdeLfaZ9sF - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 5, 2022