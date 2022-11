Brasil anuncia mais uma baixa para o jogo com Camarões

Alex Sandro lesionou-se frente à Suíça e não vai disputar a partida da terceira jornada do Grupo G do Mundial'2022.

Conhecidas as ausências por lesão de Neymar e Danilo no jogo do Brasil com os Camarões, na terceira jornada do Grupo G do Mundial'2022, ficou-se a saber esta terça-feira que também Alex Sandro vai desfalcar o "Escrete" nessa partida.

Por via de um vídeo partilhado nas redes sociais da Federação brasileira de futebol, o médico Rodrigo Lasmar revelou que o lateral esquerdo lesionou-se na vitória frente à Suíça (1-0) e que irá tentar recuperar "o mais rápido possível".

Já sobre a dupla canarinha, Lasmar disse apenas que continuam a recuperar das respetivas lesões, não sendo adiantado qualquer prazo de retorno. Ainda assim, espera-se que Neymar esteja apto para disputar os oitavos de final do Mundial'2022.

O Brasil lidera o Grupo G do Mundial'2022, com seis pontos, e vai defrontar na sexta-feira (19h00) os Camarões, terceiros com um ponto, com o apuramento para os oitavos de final já assegurados.