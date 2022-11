Braçadeira do Senegal teve homenagem a Bouba Diop

Capitão do Senegal, Koulbaly, com o 19, que era de Diop, na braçadeira. Diop faleceu há dois anos vítima de doença degenerativa

O capitão do Senegal, Kalidou Koulibaly, usou esta terça-feira, no triunfo sobre o Equador (2-1), uma braçadeira de capitão com o número 19 escrito a mão para homenagear Papa Bouba Diop, antigo internacional senegalês que faleceu há precisamente dois anos.

Diop morreu aos 42 anos vítima de doença degenerativa. Foi figura do Senegal no Mundial de 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

Refira-se que nesta partida em que se prestou homenagem a Diop, o Senegal bateu o Equador no Grupo A, obtendo assim a qualificação para os oitavos de final do Mundial do Catar.