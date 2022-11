Braçadeira da polémica "passou" do braço de Kane para o de uma comentadora

Alex Scott usou-a na transmissão da BBC depois de a FIFA ter ameaçado as federações caso a usassem.

Esta segunda-feira, as sete federações europeias pretendiam utilizar no Catar uma braçadeira inclusiva, contra a discriminação ("One Love"), de apoio à causa LGBTQ+, renunciaram ao seu uso, face à ameaça de procedimentos disciplinares no decorrer do Mundial'2022 de futebol.

Esta tem sido uma das polémicas em torno do evento, que começou ontem, domingo, e que tem sido várias repercussões. Alex Scott, comentadora e antiga futebolista, fez questão de usar a referida braçadeira na transmissão da BBC, depois de Harry Kane, capitão da seleção inglesa, não a ter usado no encontro desta segunda-feira com o Irão, do Grupo B.

Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça dispensaram os seus capitães do uso da braçadeira, face à possibilidade de serem penalizados, mas referiram estar "frustrados" com a inflexibilidade demonstrada pela FIFA.

"A FIFA foi muito clara, irá impor sanções desportivas se os capitães usarem as braçadeiras em campo. Como federações nacionais, não podemos pedir aos nossos jogadores que arrisquem sanções desportivas, incluindo cartões amarelos", indicaram num comunicado conjunto.