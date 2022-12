Boa notícia para o Brasil: Neymar já treina com a equipa no relvado

Neymar já estará recuperado da lesão no tornozelo direito e já treinou com bola, este sábado.

Depois de falhar a segunda e a terceira jornada da fase de grupos do Mundial'2022, Neymar voltou aos treinos com a equipa, este sábado. O avançado brasileiro recuperou de uma lesão no tornozelo direito e já participou na sessão de hoje, embora com algumas limitações - fez o aquecimento com a equipa e depois trabalhou à parte, mas sempre com bola, realizando exercícios de finalização.

O Brasil, recorde-se, defronta a Coreia do Sul na segunda-feira.

Danilo, que também está a recuperar de lesão, já treinou este sábado. Alex Sandro, Alex Telles e Gabriel Jesus estão entregues ao departamento médico. Os dois últimos estão mesmo afastados do que falta jogar na competição.