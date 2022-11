Biden foi ao microfone anunciar vitória decisiva dos Estados Unidos: "Achei que queriam saber"

Norte-americanos bateram Irão por 1-0 e carimbaram passagem aos oitavos do Mundial do Catar

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, não teve a oportunidade de ver o encontro contra o Irão, que os americanos venceram por 1-0, mas nem por isso deixou de vibrar. Quando participava num ato político, o presidente soube da notícia e foi aos microfones anunciar o triunfo.

"Os Estados Unidos ganharam ao Irão, 1-0. O jogo já acabou. USA! USA! Grande jogo. Quando falei com o treinador [Gregg Berhalter] e os jogadores, disse-lhes: "Vocês conseguem!". E eles conseguiram. Que Deus os proteja. Mas pronto, achei que queriam saber", afirmou.

Com a vitória de Inglaterra e com o triunfo sobre o Irão, os Estados Unidos carimbaram a passagem aos oitavos do Mundial do Catar, onde vão encontrar a seleção dos Países Baixos.