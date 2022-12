Real Madrid autoriza: Benzema pode ir ao Catar para receber medalha

Vencendo ou não o Mundial, o jogador está ainda na lista dos 26 de Deschamps e, por isso, pode receber a medalha de finalista vencido ou de Campeão do Mundo

Camavinga e Tchouaméni podem não ser os únicos jogadores do Real Madrid a receber medalhas de finalistas ou de vencedores do Mundial, no próximo domingo. Karim Benzema recebeu o ok dos merengues e poderá viajar para o Catar.

De acordo com o AS, a decisão partirá do avançado, que não foi substituído na convocatória francesa e que, por isso, poderá receber a medalha de campeão do Mundo ou de finalista vencido, como todos os seus colegas.

Na conferência de imprensa a seguir à meia-final, diante de Marrocos, Deschamps não quis responder, mas esboçou um sorriso quanto à possibilidade de ter Benzema no grupo contra a Argentina.

"Não vou responder a essa pergunta. Próxima pergunta, peço desculpa", afirmou.