Benzema causa alarme na seleção francesa com o Mundial à porta

Avançado deixou a sessão mais cedo neste sábado depois de se ter lesionado.

Karim Benzema é a grande dor de cabeça para Didier Deschamps com o arranque do Mundial à porta. Segundo informou a imprensa francesa na tarde deste sábado, o avançado do Real Madrid deixou a sessão de trabalho mais cedo depois de se ter lesionado na mesma, numa altura em que as portas já se tinham fechado para os jornalistas.

Benzema, vencedor da mais recente edição da Bola de Ouro, integrou pela primeira vez um treino de preparação para o Mundial do campeão em título, mas acabou por abandonar, não se sabendo, até ao momento, a gravidade do problema. As dúvidas quanto à participação na prova são, portanto, muitas.

A seleção francesa entra em ação na próxima terça-feira, frente à Austrália, numa partida com início às 19h00. Dinamarca e Tunísia são as outras duas seleções do Grupo D.