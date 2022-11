Benzema: "A razão diz-me para deixar o meu lugar a alguém que possa ajudar"

Francês Karim Benzema falha Mundial'2022 devido a lesão

Karim Benzema, atual Bola de Ouro e jogador do ano da FIFA, vai falhar o Mundial'2022 devido a lesão, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF), em comunicado.

Pouco depois de ser conhecida a notícia, o avançado utilizou as redes sociais para dar conta do decisão de não alinhar no campeonato do Mundo. "Nunca na minha vida desisti, mas esta noite devo pensar na equipa e, por isso, a razão diz-me para deixar o meu lugar a alguém que possa ajudar a nossa seleção a fazer um grande campeonato do Mundo", pode ler-se.

"Com uma lesão na coxa esquerda, Karim Benzema é obrigado a desistir do Campeonato do Mundo. O avançado sentiu dores no treino e fez uma ressonância magnética num hospital de Doha que confirmou o problema e que exigirá no mínimo três semanas de recuperação", lê-se numa nota publicado no site oficial da FFF.

Benzema, de 34 anos, já tinha falhado o Mundial'2018, na Rússia, em que a seleção francesa conquistou o troféu, mas devido a problema disciplinares com a FFF.

"Estou extremamente triste por Karim, que fez desde Mundial o seu grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Tudo faremos para cumprir o imenso desafio que nos espera", disse o selecionador gaulês, Didier Deschamps, em declarações divulgadas também pela FFF.

Horas antes, a imprensa francesa já tinha dado conta que o jogador do Real Madrid tinha saído mais cedo do treino da França, avançando apenas que a sua presença no jogo de estreia dos gauleses poderia estar em risco.

Este foi mesmo o primeiro treino de Benzema a trabalhar integrado com a restante colegas de seleção, depois de vários dias limitado por causa de problemas físicos.

Antes de integrar os trabalhos dos atuais campeões mundiais, o avançado de 34 anos, vencedor da última Bola de Ouro e do prémio de jogador do ano da FIFA, já vinha a ser poupado no Real Madrid, por causa de questões musculares.

Benzema é o primeiro Bola de Ouro a falhar o Mundial seguinte à sua coroação desde 1978, quando Allan Simonsen, premiado em 1977, viu a Dinamarca falhar a qualificação.

A França vai disputar o Grupo D com Dinamarca, Tunísia e Austrália, estreando-se precisamente na terça-feira frente aos australianos, em Al Wakrah.