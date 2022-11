Benfica com mais um jogador no Mundial'2022: Bah chamado pela Dinamarca

Lateral-direito do Benfica faz parte dos 26 eleitos da Dinamarca. 21 já tinham sido anunciados, Bah "juntou-se" agora.

A seleção da Dinamarca anunciou, este domingo, os cinco convocados que restavam para completar a lista de 26 jogadores que vão ao Mundial'2022 - nos últimos dias foram conhecidos os primeiros 21. E Alexander Bah, lateral-direito do Benfica, faz parte deste lote e vai viajar para o Catar.

Frederik Rønnow (Union Berlim), Yussuf Poulsen (Leipzig), Robert Skov (Hoffenheim) e Christian Nørgaard (Brentford) são os outros felizes contemplados que hoje foram chamados pelo selecionador Kasper Hjulmand.

A Dinamarca, atualmente em 10.º no ranking da FIFA, integra o Grupo D do Mundial'2022, juntamente com França, campeã em título, Tunísia e Austrália, tendo estreia marcada na fase final para 22 de dezembro, frente aos tunisinos.

Lista completa:

Guarda-redes: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow e Oliver Christensen.

Defesas: Bah, Rasmus Kristensen, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Joachim Andersen, Joakim Moehle.

Médios: Robert Skov, Christian Nørgaard, Christian Eriksen, Mathias Jensen, Pierre Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Jesper Lindstrom, Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard.

Avançados: Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Jonas Wind.