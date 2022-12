Benedetto esteve na final e vai tatuar Messi: "Quero agradacer-lhe para sempre"

Darío Benedetto e a sua família na final do Mundial do Catar

Avançado do Boca Juniors que jogou com Messi na seleção da Argentina prometeu que vai tatuar o 10 da albiceleste

Darío Benedetto, jogador do Boca Juniors que já representou a seleção da Argentina, foi ao Catar assistir à final do Mundial e, com a conquista dos sul-americanos, tem agora uma promessa por cumprir.

"Vou tatuar o Leo Messi. Prometi e vou cumprir. Quero agradecer-lhe para sempre", explicou no final do encontro à ESPN.

O Boca Juniors está a realizar a pré-temporada nesta altura, mas Benedetto não queria perder o momento e pediu autorização à direção do clube e à equipa técnica, a Riquelme e Hugo Ibarra, respetivamente.