Ben Chilwell revela que "sonho" do Mundial caiu devido a lesão

Redação com Lusa

A Inglaterra integra o grupo B do Mundial, com Irão (21 de novembro), Estados Unidos (25) e País de Gales (29).

O internacional inglês Ben Chilwell revelou este sábado que estará indisponível para o Mundial de futebol, depois de ter sofrido a meio da semana, no jogo da Liga dos Campeões, uma lesão nos músculos isquiotibiais.

"Depois da minha lesão nos ligamentos cruzados [em novembro de 2021], lutei muito para estar pronto para o Mundial. Sempre foi um sonho meu, mas, infelizmente, não será possível, de acordo com a ressonância feita", escreveu o jogador na rede Twitter.

Uns minutos antes, também o Chelsea foi menos categórico, mas disse que o defesa deveria perder a possibilidade de estar no campeonato do mundo, que se inicia em 20 de novembro e decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

Chilwell, de 25 anos, falhou grande parte da última época, devido a lesão grave, e nesta já disputou 14 jogos pelos "blues", além de ter estado nos últimos jogos da seleção inglesa de apuramento para o Mundial.

