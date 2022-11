Bélgica obrigada a tirar a palavra "love" do equipamento no Mundial'2022

A FIFA decidiu que a Bélgica terá de fazer uma alteração no equipamento alternativo. A palavra "love", que significa "amor", inscrita na parte de trás da camisola, na zona do pescoço, não poderá ser exibida durante o Mundial'2022.

A seleção da Bélgica foi obrigada pela FIFA a fazer uma alteração no equipamento alternativo que vai utilizar durante o Mundial'2022. A palavra "love", que significa "amor", terá de ser retirada da parte de trás da camisola.

A revelação foi feita por Peter Bossaert, diretor executivo da Federação de Futebol Belga, em entrevista ao jornal Nieuwsblad.

"A palavra 'love' tem de desaparecer. É triste, mas a FIFA deixou-nos sem qualquer outra opção. O resto do equipamento vai permanecer inalterado", referiu.

Também as braçadeiras com referências à comunidade LGBTQ+ foram descartadas pela FIFA. A Bélgica, juntamente com Inglaterra, País de Gales, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça, pretendiam usar as braçadeiras durante os jogos, mas o organismo responsável pelo Mundial'2022 anunciou que iria aplicar sanções desportivas a quem o fizesse.

"Todos os países estão perplexos. A maior parte dos meus colegas que se encontravam no jogo de abertura não viram nada do espetáculo. Tínhamos outras preocupações. A verdade é que não podemos conviver com a atitude da FIFA. Nem eu próprio. A dureza da FIFA é chocante. Temos de analisar criticamente a nossa relação. Nós precisamos da FIFA, mas a FIFA também precisa de nós. Vamos ver, no futuro, como podemos proceder", apontou Peter Bossaert.