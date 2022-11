Bélgica a ferver antes da decisão: reuniões de emergência e relações azedas entre jogadores

Equipa técnica e jogadores reuniram-se para uma troca de ideias que não foi propriamente simpática. Alguns jogadores não se dão, neste momento

Apesar de ainda depender de si própria para continuar no Mundial do Catar, a Bélgica vive um momento muito sensível. O entendimento entre jogadores e equipa técnica é quase nulo e já houve reunião de emergência.

Com Romelu Lukaku a tentar acalmar os ânimos, segundo o L"Equipe, equipa técnica e plantel reuniram-se no hotel para tentarem resolver as diferenças. Não está fácil, como as discussões no campo ou as palavras de De Bruyne e Vertonghen fora do mesmo o demonstram.

De acordo com a comunicação social do país, há algumas relações entre jogadores que não existem, praticamente, neste momento. Lukaku e Batshuayi, Hazard e Trossard, De Bruyne e Courtois podem remar para o mesmo lado, mas apenas dentro das quatro linhas.

Um triunfo diante da Croácia, na última jornada do grupo, vale passagem aos oitavos para os belgas.