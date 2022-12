Bayern e Inter voltam a fazer história: jogadores em finais há 40 anos

Lautaro Martínez já está na final e espera por três alemães ou um marroquino do Bayern. Sequência dura desde o Mundial de Espanha

Bayern de Munique e Inter de Milão continuam a protagonizar uma história bonita em Campeonatos do Mundo. Desde 1982, os dois clubes viram um jogador seu no jogo mais importante dos Mundiais e tal curiosidade vai ter repetição no Catar.

Para já, Lautaro Martínez, argentino, bateu os croatas Brozovic (Inter de Milão) e Stanisic (Bayern de Munique) para assegurar um lugar na final de domingo. Agora, os franceses Pavard (Bayern), Upamecano (Bayern) e Coman (Bayern) medirão forças com o colega de equipa e internacional marroquino Mazraoui.

Desde 1982, um jogador de Inter ou de Bayern de Munique participou sempre em finais de Mundiais. Nesse ano, Itália e Alemanha mediram forças, em Espanha, e o Inter estava representado com atletas, enquanto o Bayern estava representado com quatro.