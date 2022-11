Bayern dá 17 jogadores ao Mundial do Catar e bate um recorde absoluto

Clube alemão bateu o recorde do Seoul Army Club, da Coreia do Sul, em 1954, e do Manchester City, no último Campeonato do Mundo, na Rússia

O Bayern de Munique bateu um recorde no Campeonato do Mundo do Catar, que arranca dentro de alguns dias. O clube bávaro é o emblema que mais jogadores ofereceu ao mítico torneio de seleções, com 17, de acordo com a informação do jornalista Jaime F. Macias.

De Ligt, Mané, Pavard, Lucas Hernández, Upamecano, Coman, Manuel Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Musiala, Sané, AlphonsoDavies, Stanisić, Mazraoui e Choupo-Moting vão estar no Mundial com as respetivas seleções.

O anterior recorde pertencia aos sul-coreanos do Seoul Army Club, em 1954, e ao Manchester City, em 2018, que oferecerem, respetivamente, 16 jogadores aos Mundiais desses dois anos.