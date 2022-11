Bale após derrota do País de Gales frente ao Irão: "Estamos de rastos"

Após a derrota com o Irão, o País de Gales soma apenas um ponto e já não depende apenas de si para conseguir seguir para os oitavos de final do Mundial'2022.

O Irão venceu esta sexta-feira o País de Gales por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo B do Mundial'2022, um resultado que deixa os galeses com um pé fora da competição, uma vez que já não dependem apenas de si mesmos para passaram aos oitavos de final.

Após o desaire, Gareth Bale, capitão e maior estrela do País de Gales, deu a cara pela equipa e admitiu que o ambiente está muito pesado no balneário.

"Estamos de rastos, não há outra forma de o dizer. Lutámos até ao último segundo e é isso que temos de continuar a fazer. Estamos todos de rastos, mas temos de levantar a cabeça e reagir já. Vai ser difícil, veremos. Que mais posso dizer? Vamos recuperar e tentar de novo", garantiu à BBC.

O outro jogo do grupo B vai ser disputado a partir das 19h00, entre Estados Unidos e Inglaterra, e será determinante para o futuro do País do Gales na prova.