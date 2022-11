Baixa na França para o Mundial: Nkunku lesionado, Kolo Muani à espera

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado do Leipzig saiu a coxear do treino e tem entorse no joelho esquerdo. A França já pediu à FIFA para fazer uma troca. Segundo o L'Équipe, Randal Kolo Muani é o eleito

Christopher Nkunku, avançado da seleção da França, sofreu uma lesão no final do treino desta terça-feira, após uma entrada de Camavinga, e é baixa para o Mundial.

O atacante do Leipzig saiu a coxear do preparo e os exames médicos revelaram que sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 - RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

A França já enviou um dossiê com toda a informação médica à FIFA, de forma a poder substituir o jogador por outro elemento. Assim que a FIFA validar a possibilidade de fazer a troca, a França anunciará o substituto. Segundo o L'Équipe, o escolhido é Randal Kolo Muani, avançado de 23 anos do Eintracht Frankfurt, que só aguarda pela oficialização da chamada.

A França está no Grupo D, com Dinamarca, Tunísia e Austrália. E já antes de entregar a lista que seria a final, sofreu várias baixas, como de Kanté, Kimpembe, Pogba e Maignan.