Baixa de última hora na seleção da Inglaterra devido a problemas familiares

A seleção inglesa comunicou que Sterling vai falhar o jogo com o Senegal por motivos familiares.

Raheem Sterling é baixa de última hora para o jogo dos oitavos de final do Mundial'2022 entre Inglaterra e Senegal, com início marcado para as 19h00 deste domingo. A seleção inglesa informou que o avançado do Chelsea está a "lidar com uma questão familiar" e, por esse motivo, não é opção para este desafio.

Sterling foi titular contra o Irão e marcou um golo na vitória por 6-2, jogou também de início diante dos Estados Unidos (0-0), e ficou no banco no triunfo (3-0) sobre o País de Gales.