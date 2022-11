Bah soma o segundo jogo no Mundial

Bah tinha já alinhado nos minutos finais da jornada anterior, na derrota por 2-1 com a França. Esta é, no total, a sexta internacionalização do defesa de 24 anos.

O benfiquista Alexander Bah está esta quarta-feira a somar o seu segundo jogo no Mundial'2022, depois do selecionador dinamarquês, Kasper Hjulmand, o ter introduzido em campo ao intervalo do embate frente à Austrália, a contar para a terceira jornada do grupo D.

A Dinamarca precisa de derrotar a Austrália para seguir em frente, mas ao intervalo o resultado está em 0-0, o que, a manter-se até final, garante a passagem aos cangurus.