Azar para a Dinamarca: Delaney não joga mais no Mundial'2022

Médio lesionou-se na primeira jornada, frente à Tunísia, e não vai jogar mais neste Mundial'2022.

Kasper Hjulmand, selecionador da Dinamarca, confirmou, esta quarta-feira, que acabou o Mundial'2022 para Thomas Delaney. O médio do Sevilha, de 31 anos, lesionou-se frente à Dinamarca (0-0) e deverá parar por quatro semanas.

"Vamos sentir falta do Delaney dentro e fora do campo. Os outros jogadores estão prontos e temos uma equipa forte para os próximos jogos", revelou o selecionador.



A Dinamarca empatou com a Tunísia na terça-feira e vai ainda defrontar França e Austrália na fase de grupos.