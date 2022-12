Avançado do Gana revela que perdeu o afilhado antes do jogo com Portugal

André Ayew também contou que a filha, de apenas sete anos, desmaiou após ter falhado uma grande penalidade no Gana-Uruguai (0-2).

André Ayew, avançado do Gana, revelou este domingo que perdeu o afilhado na manhã anterior à derrota diante de Portugal (2-3), na primeira jornada do Grupo H do Mundial'2022.

O avançado marcou a Portugal e depois, na decisiva partida com o Uruguai, que o Gana perdeu por 0-2, falhou uma grande penalidade, um momento que levou a que a sua filha, de apenas sete anos, desmaiasse e fosse levada de urgência para o hospital.

"A nível pessoal, passei por momentos difíceis nos últimos dias. Perdi o meu afilhado na manhã antes do jogo com Portugal e a minha filha foi de urgência para o hospital a seguir ao jogo com o Uruguai. Graças a Deus ela está a melhorar. Estes momentos difíceis inspiram-me para voltar mais forte e melhor no futuro e, acredito, também voltarão as Black Stars", escreveu nas redes sociais.

Recorde-se que, diante do Uruguai, Ayew pediu para ser substituído ao intervalo, ficando-se agora a saber o motivo que originou o pedido.

O Gana foi eliminado na fase de grupos do Mundial'2022, tendo somado três pontos, fruto da vitória na segunda jornada frente à Coreia do Sul (3-2).