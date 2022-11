Austrália segue para os "oitavos" do Mundial'2022 e deixa a Dinamarca pelo caminho

Austrália fica em segundo do grupo D e a seguir vai defrontar Argentina, Polónia ou Arábia Saudita

A Austrália assegurou esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial'2022, ao derrotar a Dinamarca por 1-0, na terceira jornada do grupo C.

Os cangurus só dependiam deles para fazer a festa e, apesar do triunfo surpresa da Tunísia sobre a França (em jogo à mesma hora), asseguraram a segunda posição deste grupo em igualdade pontual com os gauleses, mas com uma diferença de golos inferior (3-4 contra 6-3).

A Dinamarca precisava de vencer para passar e fez por isso na primeira metade, assumindo o risco com um futebol ofensivo, ainda que não o suficiente para desequilibrar a defesa australiana.

Com o 0-0 ao intervalo, o selecionador Kasper Hjulmand apostou no benfiquista Bah para dar mais verticalidade ao corredor direito, mas a maré correu a favor dos cangurus, que marcaram aos 60' numa transição rápida, depois de terem ganho uma bola na sua própria área. McGree recebeu na esquerda e lançou Leckie ao meio. Depois, o avançado do Melbourne dançou à frente de Maehle e resolveu o jogo com um tiro cruzado, mais em jeito do que em força.

A Dinamarca precisava então de apontar dois golos para sonhar com o apuramento, mas pouco assustou a defesa contrária.

Com este resultado e o respetivo segundo lugar no grupo D, a Austrália vai defrontar o vencedor do grupo D, que será conhecido ainda esta noite, pelas 21h00, quando terminar a terceira ronda. Argentina, Polónia ou Arábia Saudita são os possíveis adversários dos cangurus nos oitavos de final.