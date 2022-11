Aurélien Tchouaméni é o novo dono do meio-campo da França

Com as ausências de ​​​​​​​N"Golo Kanté e Paul Pogba, o jogador do Real Madrid assumiu a batuta nos campeões mundiais.

Aurélien Tchouaméni esteve em destaque no triunfo da França sobre a Dinamarca (2-1), numa partida a contar para o Grupo D do Mundial do Catar.

De acordo com os dados da Opta, o médio do Real Madrid, de 22 anos, somente falhou um dos 67 passes que fez (98,5% de eficácia), recuperou nove bolas e cometeu apenas uma falta.

Com as ausências de N"Golo Kanté e Paul Pogba, o jogador que os merengues contrataram ao Mónaco no início desta época, a troco de 80 milhões de euros, assumiu a batuta do meio-campo dos campeões mundiais diante da congénere dinamarquesa e tornou-se uma opção segura para o selecionador Didier Deschamps.