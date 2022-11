Atlético só liberta João Félix após jogar com equipa da terceira divisão na Taça do Rei

Colchoneros atravessam fase difícil e não querem facilitar contra o Almazán para não perder mais uma competição tão cedo na época

João Félix deverá ser dos últimos jogadores a integrarem a comitiva de Portugal rumo ao Catar, pois o Atlético de Madrid só liberta os seus jogadores na segunda-feira, dia 14, escreve o AS, exatamente dez dias antes da Seleção entrar em campo pela primeira vez no Mundial, contra o Gana.

O selecionador português Fernando Santos só revela esta quinta-feira os 26 eleitos de Portugal para o Mundial, mas é quase certo que João Félix vai entrar na lista final.

O Atlético defronta no dia 12 o Almazán, da terceira divisão grupo 8 (escalões regionais), para a Taça de Espanha (Copa do Rei), e só depois liberta os jogadores, pois atravessa uma situação complicada e não quer arriscar ficar fora de mais uma prova tão cedo.

Jogando dia 12, no 13 supostamente João Félix poderia estar disponível e no dia seguinte já poderia treinar.

Portugal está no Grupo H, com Gana (dia 24 de novembro), Uruguai (28 de novembro) e Coreia do Sul (2 de dezembro).