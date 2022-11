Atenção, Portugal: Ronald Araújo ainda pode, afinal, ir ao Catar'2022

Selecionador do Uruguai confirmou que está à espera de Ronaldo Araújo "até ao final". Defesa-central tinha sido dado como ausência certa no Catar.

Ronald Araújo, defesa-central do Barcelona, foi dado como uma ausência garantida no Mundial'2022 depois de ter sido operado, a 28 de setembro, a uma rotura no tendão do adutor da perna direita, sendo que o tempo de paragem previsto era de dois meses. No entanto, o uruguaio está a evoluir favoravelmente e ainda pode ser chamado, garante o selecionador Diego Alonso.

"Ele está em processo de recuperação, está a ir muito bem e a informação que temos é boa. Vamos esperar até ao final [limite para a entrega da convocatória]", apontou em conferência de imprensa.

O Mundial'2022 inicia a 20 de novembro.