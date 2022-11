Atenção Portugal: espanhóis falam num "acordo" entre Uruguai e Barcelona

Segundo o jornal AS, existe um compromisso "subentendido" entre a seleção uruguaia e o Barcelona quanto à utilização de Ronald Araújo, que atravessa a fase final de recuperação de uma lesão que o afastou dos relvados nos últimos dois meses. Terá ficado acordado que o central só jogará após a fase de grupos.

O jornal espanhol AS garante esta sexta-feira que existe um "acordo subentendido" entre a seleção do Uruguai, adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022, e o Barcelona, relativo à utilização de Ronald Araújo, afastado dos relvados durante os últimos dois meses por lesão.

O central atravessa a fase final de recuperação de uma lesão no adutor da perna direita e, apesar de já fazer alguns treinos condicionados, terá ficado acordado entre ambas as partes que só deverá ser utilizado após a conclusão da fase de grupos, de forma a não arriscar uma recaída.

Ainda assim, a mesma fonte assegura que o clube catalão está a duvidar da palavra da seleção sul-americana e teme que o selecionador Diego Alonso decida lançar o central frente à Seleção Nacional, na segunda jornada.

Caso isso suceda, espera-se uma reação imediata do Barcelona, nomeadamente a partir do diretor Mateu Alemany, que deverá exigir explicações ao Uruguai.

O próprio Araújo terá garantido ao Barcelona que não vai apressar o retorno aos relvados, após se ter lesionado em setembro, num particular entre o Uruguai e o Irão.

O Mundial de 2022 arranca no domingo, no Catar. Portugal está inserido no grupo H, juntamente com o Uruguai, Coreia do Sul e Gana, e vai estrear-se frente à seleção africana (dia 24, às 16h00), seguindo-se confrontos com a congénere sul-americana (dia 28, às 19h00) e asiática (2 de novembro, 15h00).