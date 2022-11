Atenção Portugal: Coreia do Sul já tem convocados para o Mundial do Catar

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul

Redação com Lusa

Seleção orientada por Paulo Bento é adversária de Portugal na fase de grupos.

Son Heung-min faz parte da lista, divulgada este sábado, de 26 jogadores sul-coreanos convocados pelo português Paulo Bento para o Mundial'2022 de futebol, no qual a Coreia do Sul vai defrontar Portugal.

O avançado do Tottenham, que é a grande figura da seleção asiática, foi operado a 4 de novembro, para corrigir fraturas em quatro ossos na cara, depois de se ter lesionado no encontro com o Marselha, da Liga dos Campeões.

Na quarta-feira, Son já tinha dito que poderia estar presente no Catar. "Jogar pelo teu país num Mundial é um sonho de muitas crianças, como era o meu. Não vou falhar isto por nada. Não posso esperar por representar o nosso lindo país. Até já", escreveu Son, numa mensagem na rede social Instagram.

A Coreia do Sul está integrada no Grupo H, juntamente com Portugal, Gana e Uruguai.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Kim Seung-gyu (Al Shabab, Ara), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai) e Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors).

- Defesas: Kim Min-jae (Nápoles, Ita), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka, Jap), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors) e Hong Chul (Daegu FC).

- Médios: Jung Woo-young (Al Sadd, Qat), Son Jun-ho (Shandong Taishan, Chi), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Hwang In-beom (Olympiacos, Gre), Lee Jae-sung (Mainz, Ale), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Jeong Woo-yeong (Friburgo, Ale), Lee Kang-in (Maiorca, Espanha), Son Heung-min (Tottenham, Ing), Hwang Hee-chan (Wolverhampton, Ing), Na Sang-ho (FC Seoul) e Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai Motors)

- Avançados: Hwang Ui-jo (Olympiacos, Gre) e Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors).