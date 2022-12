Atenção, Portugal: com o novo selecionador, Marrocos fechou a porta da baliza

Seleção do norte de África não ficou em branco num jogo, mas, nessa ocasião, marcou na própria baliza. Oitava partida de Walid Regragui será contra Portugal

É um registo absolutamente importante tendo em conta que não é uma das seleções mais cotadas do futebol mundial. Marrocos, que apresentou o novo treinador a 31 de agosto, ainda não viu o adversário marcar qualquer golo desde essa altura.

Com efeito, a equipa bateu o Chile, por 2-0, e a Geórgia, por 3-0, antes de, no outro jogo de preparação, empatar sem golos contra o Paraguai. No Mundial, contra a Croácia ficou tudo em branco e contra a Espanha também. Há ainda uma vitória diante da Bélgica, por 0-2, e um triunfo perante o Canadá, por 1-2. No entanto, o golo dos norte-americanos foi marcado por um jogador...marroquino.

