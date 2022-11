Até Mia Khalifa critica a FIFA: "Imbecis"

Antiga estrela porno e influencer, de origem libanesa, conhece bem os problemas dos países muçulmanos

Mia Khalifa, antiga estrela da indústria pornográfica norte-americana e atualmente modelo e influencer, usou as redes sociais para, também ela, criticar a escolha do Catar como anfitrião de um Mundial.

"Que federação de imbecis pensou que dar um Campeonato do Mundo ao Catar não seria exatamente assim?", escreveu.

Recorde-se que Mia Khalifa é de origem libanesa e conhece bem os problemas dos países muçulmanos no que diz respeito aos direitos humanos e da comunidade LGBT.