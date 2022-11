Associação dos adeptos e os castigos da FIFA em caso de uso de braçadeira: "Sentimo-nos traídos"

Federações decidiram não usar a braçadeira arco-íris devido ao possível castigo e sanção com cartão amarelo por parte da FIFA. Fãs sentem-se desiludidos com a atitude da organização que organiza o Mundial

A associação dos adeptos não gostou da atitude da FIFA, que ameaçou as federações de sanções em caso de uso da braçadeira com as cores do arco-íris. As seleções decidiram respeitar a decisão, mas a atitude da organização de Infantino não agradou nada.

"Hoje, sentimo-nos traídos. Hoje sentimos desprezo por uma organização que mostrou os seus verdadeiros valores ao dar o cartão amarelo aos jogadores e o cartão vermelho à tolerância. Nunca mais um Campeonato do Mundo deve ser entregue apenas com base em dinheiro e infra estruturas. Nenhum país que fique aquém dos direitos LGBT, direitos das mulheres, direitos dos trabalhadores ou qualquer outro direito humano universal deve receber a honra de acolher um Campeonato do Mundo", pôde ler-se numa nota enviada pela Associação dos adeptos.

A mesma associação lembra que as críticas ao Catar já vêm desde o momento em que ficou conhecida a sede do Mundial 2022.

"Desde 2010 que temos vindo a levantar questões sobre o Catar como anfitrião de um Campeonato do Mundo. Todos podiam prever isto e é espantoso que, na manhã da abertura do Campeonato do Mundo, a FIFA esteja a tentar censurar os jogadores por partilharem uma mensagem positiva", escreveu.