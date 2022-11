As contas da Alemanha para continuar no Mundial. Calculadora em ação no grupo E

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Depois do empate (1-1) com a Espanha, a Alemanha deixou de depender apenas de si mesma para garantir um lugar nos oitavos.

A Alemanha empatou este domingo 1-1 com a Espanha, em jogo da segunda jornada do Grupo E do Mundial'2022.

Após a surpreendente derrota com o Japão (1-2) na primeira ronda e do empate com os espanhóis, a seleção orientada por Hansi Flick deixou de depender apenas de si mesma para garantir um lugar nos oitavos de final.

Ora, em termos de contas, a Alemanha, que soma um ponto, está obrigada a vencer a Costa Rica na terceira jornada (atual terceira classificada, com três pontos) e esperar que a Espanha vença o Japão para garantir desde logo a continuidade no torneio.

Caso a formação asiática empate com "La Roja", o segundo classificado do grupo será decidido pela diferença de golos (a Alemanha precisará de vencer a Costa Rica por dois golos de diferença).

Por fim, se o Japão vencer a Espanha, a Alemanha terá de anular a diferença de golos espanhola - oito golos marcados e apenas um sofrido - um cenário que se prevê muito complicado, tendo em conta que a "Die Mannschaft" soma dois golos marcados e três sofridos.

Vale ainda referir que, se o Japão derrotar a Espanha e a Costa Rica levar a melhor sobre a Alemanha, ambas as seleções garantem a passagem aos oitavos de final, com seis pontos, com as duas oponentes europeias a ficarem pelo caminho.

Ambas as partidas decisivas do Grupo E do Mundial'2022 serão disputadas na quinta-feira (19h00).