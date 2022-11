"As bolas têm vindo a melhorar para quem remata, mas para nós..."

Guarda-redes do Uruguai admitiu dificuldades de adaptação às trajetórias da bola do Mundial.

Depois de três Mundiais consecutivos com Muslera na baliza, o torneio do Catar deverá reservar uma novidade a esse respeito no Uruguai. Sergio Rochet estreou-se há menos de um ano na seleção celeste, numa altura em que o lendário guardião se encontrava lesionado, e não mais voltou a ceder o seu lugar, sendo esperada a sua titularidade para o jogo inaugural, na próxima quinta-feira, diante da Coreia do Sul.

Aos 29 anos, o guardião garante estar pronto para o desafio, ainda que já tenha identificado uma dificuldade extra que irá encontrar: a Al Rihla, bola oficial da prova.

"De ano para ano as bolas têm vindo a melhorar para quem remata e para nós, guarda-redes, torna-se cada vez mais difícil. Esta bola é muito rápida, com a relva molhada fica complicado. Estamos num contrarrelógio para apanhar o ritmo. Estou acostumado a trabalhar com outras bolas, por isso ainda estou em processo de adaptação", assumiu o guarda-redes do campeão uruguaio em título, o Nacional de Montevidéu.

Menos incertezas residem na probabilidade de enfrentar avançados muito perigosos. Para Rochet, contudo, os nomes dos adversários pouco importam, sejam eles Son, Iñaki Williams... ou Cristiano Ronaldo. "Estou preparado para qualquer um, pois sabemos que numa seleção estão sempre os melhores. Acho que o Son vai jogar, mas, se ele não conseguir recuperar, estará outro no seu lugar e vou fazer o meu trabalho da melhor forma. Estou concentrado e com muitas "ganas", sinto-me num grande momento de forma", sentenciou.

Sosa de volta após funeral da mãe

O outro guarda-redes da comitiva uruguaia regressou ontem à concentração, depois de três dias de ausência, motivados pelo falecimento da mãe. Sebastián Sosa teve permissão para viajar para o seu país de modo a participar nas cerimónias fúnebres dedicadas à progenitora, mas já integrará esta segunda-feira os trabalhos da seleção do Uruguai. Ronald Araújo, por seu lado, deverá continuar a fazer treino condicionado devido à lesão sofrida há dois meses no adutor da perna direita, precisamente ao serviço do seu país, não sendo sequer expectável que regresse à ação durante a fase de grupos - o sportinguista Coates e Godín disputam a vaga ao lado de Giménez.