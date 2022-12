Arrasador: Brasil chega ao intervalo a golear a Coreia do Sul. Veja os golos

Brasil vai arrasando a Coreia do Sul

O Brasil não deu qualquer hipótese à Coreia do Sul e chegou ao intervalo a golear por 4-0. Recorde os golos

Minuto 7: Marca o Brasil! Vinícius Jr. faz o 1-0! Raphinha driblou e rompeu pela direita, cruzou rasteiro para a área e a bola chegou ao segundo poste para Vinícius, que coloca ao poste mais distante, em jeito e por cima dos jogadores que saíram na marcação.

Minuto 17: Marca o Brasil! Neymar fatura de grande penalidade no regresso após lesão e faz o 2-0! O atacante fez a paradinha, deixou o guarda-redes quase ajoelhar-se e atirou para o lado direito

Minuto 33: Mais um do Brasil! 3-0 apontado por Richarlison! O avançado conclui com classe uma grande jogada. Primeiro houve dois cruzamentos da esquerda, depois a bola chegou a Paquetá na direita, seguiram-se três toques de cabeça de Richarlison que deu a Marquinhos antes de se desmarcar, recebendo já na área de Thiago Silva

Minuto 36: E vai outro do Brasil! Paquetá faz o 4-0! Contra-ataque dos brasileiros com Vinícius Jr. pela esquerda, este vai à linha e pica a bola para a entrada do médio, que remata cruzado e rasteiro.