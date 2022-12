Argentinos entoaram o nome de Enzo: "Sempre sonhei com algo assim"

Médio do Benfica foi titular pela Argentina contra a Polónia e fez a assistência para o 2-0

Enzo Fernández entrou no onze da Argentina no jogo decisivo da fase de grupos e convenceu, acabando a ouvir os adeptos a entoarem o seu nome.

"Ouvi, fiquei satisfeito e agradeci com um gesto. Fiquei muito feliz porque sempre sonhei com algo assim", atirou o médio do Benfica, que na estreia a titular no Mundial do Catar fez uma assistência (para o 2-0 contra a Polónia, apontado por Julián Álvarez).

"O grupo fez uma grande partida. Agradecemos aos adeptos, que nos apoiaram muito e confiam em nós", completou, emocionado.