Argentina muda planos da festa de campeã do mundo por razões de segurança

Caravana de campeões já não vai percorrer a Avenida 9 de Julho até ao Obelisco, onde há maior concentração de adeptos à espera da seleção

A federação argentina e as autoridades do país e de Buenos Aires decidiram alterar o percurso da caravana dos campeões do mundo pelas ruas da capital, deixando de fora a ida ao Obelisco, por motivos de segurança.

É na enorme e longa Avenida 9 de Julho e junto ao Obelisco que há a maior concentração de adeptos, precisamente, o que dificulta a circulação do autocarro descapotável com os jogadores que se sagraram campeões do mundo no Catar.

Assim, a caravana, que já está nas ruas, vai atravessar apenas a Avenida 9 de julho para saudar os adeptos que já congestionaram a zona, através da Autopista 25 de Maio.

Después de tanto vaivén de cual sera el recorrido de la selección hice un mapa con lo que sera todo el recorrido confirmado por la AFA.

https://t.co/IC9MHUjUWR pic.twitter.com/PQStdQZHdB - Alejandro Sulbaran ☕ (@ersulba) December 20, 2022