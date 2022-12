Argentina-França: em perspetiva uma dupla pai/filho de campeões do mundo

Marcus Thuram pode igualar o feito do pai Lilian.

O francês Marcus Thuram, jogador do Borussia Monchengladbaach, pode igualar o feito do pai Lilian, que foi campeão do Mundo pela França em 1998.

Esta poderá, assim, ser a primeira dupla pai/filho de campeões do mundo.

Argentina e França defrontam-se este domingo, a partir das 15h00, na final do Mundial'2022, no Catar.