Argentina-Croácia terá o árbitro da abertura do Mundial

Daniele Orsato apitará o primeiro duelo das meias-finais. Já foi o juiz do encontro entre Argentina e México

Daniele Orsato é o árbitro designado para a primeira meia-final do Mundial do Catar, que colocará frente a frente as seleções da Croácia e da Argentina.

O italiano, que esteve no duelo inaugural da competição, entre Equador e Catar, vai apitar pela segunda vez a Argentina, depois do encontro com o México.