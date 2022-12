Minuto 34: Marca a Argentina! Marca Messi o 1-0, na conversão de um penálti! Livakovic adivinhou o lado, mas o argentino atirou com força e altura. Com este golo, Messi isolou-se como melhor marcador da Argentina em Mundiais, ao somar o 11.º golo, ao 25.º jogo, na meia-final com a Croácia, deixando para trás Gabriel Batistuta: