"Argentina campeã do Mundo? Podemos não gostar de algumas coisas, mas é merecido"

Declarações de Andrés Iniesta, lenda do Barcelona, em entrevista ao jornal catalão Sport.

Acredita num regresso de Messi ao Barcelona? "Não sei como se tratam estas situações. Léo é jogador do PSG. Evidentemente que, enquanto adepto e vendo o que já foi para o Barcelona, pela sua história, oxalá que em algum momento destes anos isso aconteça. Seria espetacular que pudesse despedir-se. Ele merece, mas entendo que não será fácil tornar isso possível".

Mundial'2022: "Creio que tanto a Argentina como Léo mereciam [vencer o Mundial], pela competição que fizeram. Podemos não gostar de uma coisa ou outra, mas é totalmente merecido. Não sei se as opiniões externas mudam por Messi ter um Mundial ou não, mas conseguiu-o e essa sensação é maravilhosa. Esse momento, o de levantar a taça e sentir que a Argentina, enquanto país, voltou a ganhar".

E você, pode regressar ao Barcelona? "Como assistente de Xavi? Acredito que os adeptos querem que a equipa ganhe, não lhes importa se está lá Xavi ou Iniesta ou que quer que seja. Nunca direi que é impossível, mas é muito difícil por causa do tempo, dos momentos... Apenas desejo que o Barça volte a ganhar, a estar bem e que encontre aquela fase boa que todos adoramos. Em relação a mim, veremos o que se passa, oxalá possa voltar aqui".

Busquets retirou-se da seleção: "Para além de estar muito longe daqui [Japão] e não acompanhar o que é dito no dia-a-dia, eu só posso dizer que Busi [Busquets] é um exemplo e continua a sê-lo enquanto jogador. Ele não faz parte do passado, ele é o capitão do Barcelona e até agora também era da equipa nacional. Ele continuou a manter o nível e a ser um exemplo até ao último dia. Um dia chegará a altura de dizer adeus, mas essa é a lei da vida".