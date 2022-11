Árbitro iraniano nomeado para o Portugal-Uruguai

Internacional desde 2008, Faghani, de 44 anos, natural de Kashmar, vai apitar pela segunda vez na carreira um jogo da equipa principal de Portugal

O árbitro iraniano Alireza Faghani foi nomeado para dirigir o jogo entre Portugal e Uruguai, na segunda-feira, da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022, em Lusail, anunciou a FIFA.

Em 28 de junho de 2017, apitou o encontro entre Portugal e Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, em Kazan, na Rússia, onde os sul-americanos bateram os portugueses, no desempate por grandes penalidades (3-0), após um "nulo" (0-0).

Na segunda-feira, no maior palco do torneio, o árbitro iraniano vai ser auxiliado pelos compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli, enquanto Abdulrahman Al Jassim, natural do Catar, desempenhará as funções de quarto árbitro.

O árbitro responsável pelo VAR será Abdulla Al-Marri, do Qatar.

Já na presente edição do Mundial'2022, o juiz do Irão dirigiu o duelo Brasil-Sérvia (2-0), da primeira jornada do Grupo G.

No Mundial'2018, na Rússia, esteve presente em quatro jogos: Alemanha-México e Sérvia-Brasil, ambos da fase de grupos, França-Argentina, dos oitavos de final, e Bélgica-Inglaterra, de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Portugal e Uruguai jogam na segunda-feira às 19h00 em Lisboa, no Estádio de Lusail, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

Portugalque venceu o Gana (3-2), na estreia, lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul, de Paulo Bento, e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos no mesmo dia, seguem a zeros.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Catar.