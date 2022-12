Árbitro do Uruguai-Gana quebrou o silêncio: "A FIFA disse que tinha razão"

Daniel Siebert, árbitro alemão, foi fortemente contestado pelos uruguaios

O árbitro alemão Daniel Siebert deixou o Mundial do Catar muito criticado após o Uruguai-Gana, mas, na primeira reação pública ao sucedido, garante que recebeu um voto da confiança da FIFA pelas decisões tomadas nessa partida.

"Sabemos o que está em jogo para um país nestes jogos. Nunca na minha carreira tinha sentido esta pressão. Não estás nervoso, mas logicamente sabes que uma decisão pode mudar completamente a fase de grupos. Portanto, temos de ser neutrais", começou por dizer, em entrevista à Magenta TV.

"A minha decisão esteve totalmente de acordo com as expectativas da FIFA. Sobre essa ação [alegado penálti sobre Cavani no final da partida], disseram-me que tinha razão. A minha atuação no Mundial não acabou por esse jogo", acrescentou.

Recorde-se que a FIFA instaurou processo disciplinar a vários jogadores do Uruguai no final do encontro, por protestos com o árbitro (Muslera e Godín), por derrubarem uma câmara do VAR (Cavani) e por agressão a um diretor da FIFA (Giménez).